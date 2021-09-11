Число незаконных проникновений в дома выросло в России

Количество незаконных проникновений в дома и на различные предприятия резко выросло в России в начале сентября. Статистику предоставила компания «Delta Системы безопасности».

1 сентября число вызовов полиции по этому поводу выросло на 9% — причиной стали бездомные. 2 сентября проникновений стало больше на 14%. 3 сентября этот показатель составил 29% из-за резкого похолодания. Почти половина вызовов была в Москве. Проникновения на охраняемые объекты составили 10% от общего количества случаев. Правонарушения, виновниками которых становятся бездомные, каждую осень учащаются на 14%. В этом году их на 2% больше, чем в прошлом, и на 4% — чем в 2019.

В компании пояснили, что проникновения в жилье имеют сезонность. Летом обычно это происходит в городских квартирах, пока собственники находятся в отпуске. В загородные дома, наоборот, проникают осенью, когда заканчивается дачный сезон. На предприятиях это случается в конце осени — начале зимы, когда бездомные стараются попасть в тепло. В 35-45% случаев они залезают в магазины.