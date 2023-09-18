Происшествия 18 сентября 2023, 14:21 Число мигрантов-наркодилеров выросло в Тюменской области

Читать 360tv в

В Тюменской области стало больше наркодилеров, приехавших из-за рубежа. Об этом рассказали Ura.ru в пресс-службе прокуратуры региона.

В этом году полицейским попались 42 мигранта, у которых изъяли в общей сложности более четырех килограммов наркотиков. При том в прошлом году число приезжих, задержанных за аналогичные преступления, было меньше — 36.

Реклама

В надзорном ведомстве отметили, что 97% всех задержаний мигрантов связаны с торговлей наркотиками.

Авторы: