Число госпитализированных с поезда на Кубани детей выросло до 56

Ехавшие на поезде Мурманск — Адлер дети попали в больницы с признаками отравления. Количество госпитализированных выросло до 56 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачи оказывают всем пациентам необходимую медицинскую помощь. Пока из медучреждений никого не выписывали. По словам источника, краевым медикам удалось оперативно справиться с работой, что позволило избежать более серьезных последствий.

Как сообщили на сайте Северо-Кавказской железной дороги, организованные группы детей доставили к месту отдыха.

«Пассажирский поезд № 226 Мурманск — Адлер, в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью около 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе», — заявили в пресс-службе.

На сайте отметили, что при высадке из поезда всех детей осмотрели медики. По результатам осмотра 36 детей забрали в инфекционное отделение больницы. У них были прзнаки инфекционного заболевания.

Дети ехали в поезде, следовавшем из Мурманска в Адлер. В пути 20 детей сняли с поезда и отправили в больницы Белореченска и Апшеронска. У них заподозрили кишечную инфекцию.