08 июня 2023, 16:02
Число госпитализированных с подтопленных территорий в Херсонской области достигло 60
Власти Херсонской области: с подтопленных территорий госпитализировали 60 человек
Количество людей, госпитализированных с подтопленных территорий в Херсонской области, увеличилось до 60. Об этом сообщила заместитель врио губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич в эфире канала «Россия 24».
«Сейчас до 60 доходит», — заявила она.
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По словам Кузьмич, количество госпитализированных продолжает увеличиваться. В основном в больницы попадают маломобильные граждане и люди в возрасте.
Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений на Каховской ГЭС. Атака украинской стороны на гидроэлектростанцию привела к неконтролируемому сбросу воды и подтоплениям в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв плотины ГЭС частью масштабной диверсии киевского режима.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семьи погибших и пострадавшие из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции получат компенсации. Деньги на эти выплаты направят из регионального бюджета.
Херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС
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