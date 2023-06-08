Происшествия 08 июня 2023, 16:02 Число госпитализированных с подтопленных территорий в Херсонской области достигло 60 Власти Херсонской области: с подтопленных территорий госпитализировали 60 человек РИА «Новости»

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Количество людей, госпитализированных с подтопленных территорий в Херсонской области, увеличилось до 60. Об этом сообщила заместитель врио губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич в эфире канала «Россия 24».

«Сейчас до 60 доходит», — заявила она.

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По словам Кузьмич, количество госпитализированных продолжает увеличиваться. В основном в больницы попадают маломобильные граждане и люди в возрасте.

Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений на Каховской ГЭС. Атака украинской стороны на гидроэлектростанцию привела к неконтролируемому сбросу воды и подтоплениям в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв плотины ГЭС частью масштабной диверсии киевского режима.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семьи погибших и пострадавшие из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции получат компенсации. Деньги на эти выплаты направят из регионального бюджета.