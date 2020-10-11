Число госпитализированных с отравлением детей в Дагестане возросло до 54

В больницы попали уже 54 ребенка, отравившиеся в детских учреждениях Махачкалы. Врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.

Об увеличении количества отравившихся детей сообщили представители регионального Минздрава. Их слова передает ТАСС.

Ранее говорилось о 46 пострадавших. У всех обнаружена кишечная инфекция. О массовой госпитализации детей стало известно в пятницу, 9 октября. Тогда говорилось о 42 заболевших, их доставили в Республиканский кожно-венерологический диспансер в городе Махачкале. 36 человек из числа госпитализированных отравились в дошкольных образовательных учреждениях.

Причины отравления устанавливает Роспотребнадзор. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления детей. Они опрашивают сотрудников детских садов, которые были ответственны за хозяйственное обслуживание и состояние столовых.

Ранее стало известно о массовых обмороках школьников на линейке в Великих Луках. Результаты анализов не подтвердили отравление. Причины случившегося пока устанавливают.