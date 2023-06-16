16 июня 2023, 12:37
Число госпитализированных после ЧП на Каховской ГЭС возросло до 95
Сальдо: 95 человек госпитализировали после ЧП на Каховской ГЭС
Количество людей, попавших в больницы после разрушений на Каховской гидроэлектростанции, увеличилось до 95. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Врио главы региона сообщил, что за минувшие сутки из Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали 295 человек. Всего с начала спасательной операции эвакуировали 7,8 тысячи людей, среди которых 558 детей и 262 маломобильных гражданина.
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«В пунктах временного размещения находится более 1,9 тысячи человек. 95 человек госпитализированы в медицинские учреждения», — уточнил Сальдо.
Исполняющий обязанности губернатора добавил, что сотрудники Минздрава Херсонской области продолжают вакцинацию эвакуированных с затопленных территорий. Прививки получили 957 человек.
Президент России Владимир Путин ранее обвинил украинскую сторону в разрушениях на Каховской ГЭС. На встрече с военкорами глава государства напомнил, что Вооруженные силы Украины неоднократно целенаправленно били ракетами HIMARS по гидроэлектростанции. РФ не была заинтересована в подрыве объекта и сейчас помогает людям всеми возможными способами, отметил Путин.
Херсонская область
Владимир Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС
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