Происшествия 21 ноября 2023, 12:21 Число ежедневных ударов ВСУ по объектам на территории России назвали в МИД МИД сообщил, что ВСУ каждый день наносят до 300 ударов по объектам в России РИА «Новости»

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Украинские военные ежедневно наносят до 300 ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом на брифинге сообщил посол МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас число ударов по гражданским объектам на нашей территории достигает до 200-300 в сутки. Каждую неделю количество пострадавших мирных людей достигает 70, а иногда — 100», — сказал он.

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Дипломат отметил, что чаще всего объектами для атак с применением иностранных высокоточных реактивных снарядов становятся коммунальные социальные службы, куда приходят обычные гражданские люди.

«Также под атаки попадает санитарный транспорт, образовательные и медицинские учреждения. Мы фиксируем удары, направленные на причинение ущерба коммунальщикам, медикам и спасателям», — добавил Мирошник.

Посол подчеркнул, что эти факты получат международную политическую и правовую оценку. Кроме того, организаторам и исполнителям атак не избежать наказания со стороны правоохранительных органов.

Ранее Мирошник сообщил, что в последние недели ВСУ активизировали охоту на мирных людей при помощи беспилотников.