Число эвакуированных из-за паводка в Красноярском крае выросло втрое

В Красноярском крае число жителей, эвакуированных из-за паводка, увеличилось с 44 до 132 человек. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС сообщил ТАСС.

В девяти населенных пунктах Ермаковского, Шушенского и Каратузского районов остаются подтопленными 54 жилых дома и 184 приусадебных участка. Эвакуировали 132 человек, в том числе 25 детей, которых разместили по родственникам. Одного человека отправили в пункт временного размещения, рассказали в МЧС.

Спасатели задействовали для оказания помощи населению 59 единиц техники и 172 человека.

В пятницу режим ЧС после подтопления нескольких поселков ввели в Хакасии. Оперативные меры принимаются в Абазе, а также в Аскизском, Бейском и Таштыпском районах, рассказали в правительстве региона.

Накануне на поверхности водохранилища Богучанской ГЭС в Красноярске заметили огромное масляное пятно. Его размер составил около 400 квадратных метров. Краевая прокуратура начала проверку. Вокруг загрязнения установили боны, территорию начали обрабатывать сорбентом.