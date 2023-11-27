Происшествия 27 ноября 2023, 16:40 Число ДТП на «зебре» со смертельным исходом сократилось в Москве на 40% Количество ДТП с погибшими пешеходами сократилось в Москве на 40% за 10 месяцев Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве за 10 месяцев на 40% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах со смертельным исходом по сравнению с прошлым годом. Также на 3% уменьшилось число пострадавших. Об этом сообщил в Telegram-канале столичного дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За 10 месяцев количество ДТП на пешеходных переходах с погибшими пешеходами сократилось на 40% — это 14 сохраненных жизней. Мы стремимся к нулевой смертности на столичных трассах», — подчеркнул он.

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Всего количество аварий за аналогичный период 2022 года сократилось на 4,5%.

Ликсутов добавил, что для безопасности пешеходов в Москве переходы оборудовали подсветкой, установили камеры для контроля скорости автомобилистов, новые светофоры с отдельной секцией регулирования движения пешеходов, а также организовали островки безопасности.

За соблюдением ПДД следят не только в Москве, но и в области. Так, с начала года там установили 100 лежачих полицейских.