Число детей, погибших при пожаре в Свердловской области, увеличилось до 5

Пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Бызово в Свердловской области. Об этом сообщил СК РФ по региону. Ранее было известно о четырех погибших.

«В ночь на 15 апреля 2021 года в селе Бызово Пригородного района Свердловской области в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей», — сказано в сообщении СК.

Первые сообщения о пожаре на улице Рябиновской в деревне Бызово появились в 23:45 (21:45 по московскому времени). Через семь минут на месте уже были первые пожарно-спасательные подразделения. К этому моменту одноэтажный деревянный дом полностью охватило пламя, обрушилась крыша.

До приезда спасателей самостоятельно из здания смогли выбраться четыре человека. Двое их них дети, их госпитализировали с ожогами. Огонь удалось потушить в 01:01 (23:01 по московскому времени). Тела детей нашли при разборе завалов.

Открыто уголовно дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас следователи и криминалисты СК вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, идет сбор информации о семье, которая жила в доме. Известно, что она стояла на учете социальной службы.

В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что причиной пожара могла стать ветхость электропроводки. Для определения точных причин ЧП и гибели детей проведут экспертизы.