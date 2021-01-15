Чипсы из свеклы стали причиной мощного пожара в Пензе

Пензенский ресторан «Засека», пожар в котором произошел осенью 2020 года, сгорел из-за свекольных чипсов. Заведение было частично застраховано.

Эксперты установили, что очаг возгорания в ресторане находился внутри металлического короба вентиляции. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин, которого процитировало издание «Пенза-Пресс».

«Причина — загорание в очаге горючих материалов (масел, жира и пыли) от применения сыпучих продуктов», — уточнил он.

Закаткин упомянул изготовление свекольных чипсов. Их угольные остатки, добавило РИА «Новости», дали искры, от которых отложения жира и пыли в вентиляции вспыхнули. В момент пожара в ресторане находились более 20 человек. Персонал повел себя в условиях ЧП правильно.

В МЧС заметили, что здание «Засеке» было частично застраховано. На какую именно сумму, Дмитрий Закаткин сообщать не стал.

Пожар в ресторане загорелся вечером 6 октября. Один из сотрудников заведения заметил валивший из вентиляционной шахты дым, потом сработал пожарная сигнализация. Покинувшие «Засеку» люди увидели, что крыша заведения горит.