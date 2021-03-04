Чиновницу заподозрили в получении взятки в Оренбурге

В Оренбурге задержали чиновницу, которую заподозрили во взяточничестве. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По данные издания, задержанная работала в городской администрации семь лет. Ее заподозрили в том, что она брала деньги за приемку выполненных работ и подписание документации по муниципальным контрактам. Отмечается, что всего чиновница могла получить до полумиллиона рублей за годы работы. Женщину отравили под домашний арест до 1 мая.