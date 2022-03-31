Чиновницу в Челябинской области отправили под арест по подозрению в получении взятки

Челябинский суд отправил под домашний арест на два месяца чиновницу структуры минобразования региона, поскольку ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Женщина отвечала за закупку техники в рамках нацпроекта «Образование». По данным следствия, она взяла с предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей в обмен на заключение контракта на поставку техники.