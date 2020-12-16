Чиновницу челябинского Минздрава заподозрили во взяточничестве

В Челябинской области задержали сотрудницу регионального министерства здравоохранения. Ее подозревают во взяточничестве. Само ведомство заинтересовано в объективном расследовании.

Губернатор региона Алексей Текслер поручил оказать следствию «исчерпывающее содействие», рассказал РИА «Новости» его пресс-секретарь Сергей Зюсь. В местной администрации напомнили, что противодействие коорупции является постоянной и системной работой.

«Особенно она важна сейчас в медицинской сфере. Заинтересованы в тщательном расследовании», — сказал Зюсь.

Челябинский Минздрав пояснил, что следственные органы уже начали работу. В самом ведомстве надеются на объективное расследование и готовы оказать «все необходимое содействие». Полиция и СК пока не дали официальных комментариев о случившемся.

По версии СМИ, накануне в одном из кафе Челябинска задержали при попытке получения взятки в 500 тысяч рублей сотрудницу министерства здравоохранения. Якобы она отвечала за закупки лекарств.