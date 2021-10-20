Чиновница из Курганской области получила срок за хищение 100 тысяч рублей

Жительницу Кетовского района Курганской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за хищение денег с использованием служебного положения. Она занимала одну из должностей в Кетовском районном комитете по управлению муниципальным имуществом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Кетовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении специалиста Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуществом. Она признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина в период с апреля по сентябрь 2020 года, используя электронно-цифровую подпись директора своей организации, сформировала заявки на получение около 100 тысяч рублей. Позже эти деньги она перевела на свою банковскую карту.