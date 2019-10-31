Крымские чиновники попали в ДТП на трассе М11. Один погиб, еще двое пострадали
Автомобиль, за рулем которого находился Савченко, перевернулся вечером 29 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма.
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«ДТП произошло в Москве, на трассе М11 29 октября», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, вместе с Савченко ехали руководитель управления стратегического развития крымского Минздрава Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. Последний скончался от полученных травм. Савченко и Турчиненко пострадали.
О гибели Сагайдака в Facebook рассказал и крымский медик Рустам Гильмутдинов.
«Вчера в Москве погиб Иван Сагайдак! <…> Глубокоуважаемый сотрудниками директор МИАЦ Республики Крым, признанный многопрофильный эксперт системы здравоохранения!» — написал Гильмутдинов.
По информации сайта «РЕН ТВ», Савченко не справился с управлением и влетел на своем автомобиле в отбойник. После этого транспортное средство перевернулось. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.