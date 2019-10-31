Крымские чиновники попали в ДТП на трассе М11. Один погиб, еще двое пострадали

На трассе М11 произошло ДТП, в котором погиб чиновник Минздрава Крыма. Еще несколько сотрудников ведомства пострадали. Машиной, по предварительным данным, управлял замглавы министерства Валентин Савченко.

Автомобиль, за рулем которого находился Савченко, перевернулся вечером 29 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма.

Иномарка на летней резине влетела в фуру. Главное об аварии с 5 погибшими в Подмосковье Подробнее

«ДТП произошло в Москве, на трассе М11 29 октября», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, вместе с Савченко ехали руководитель управления стратегического развития крымского Минздрава Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. Последний скончался от полученных травм. Савченко и Турчиненко пострадали.

О гибели Сагайдака в Facebook рассказал и крымский медик Рустам Гильмутдинов.

«Вчера в Москве погиб Иван Сагайдак! <…> Глубокоуважаемый сотрудниками директор МИАЦ Республики Крым, признанный многопрофильный эксперт системы здравоохранения!» — написал Гильмутдинов.

По информации сайта «РЕН ТВ», Савченко не справился с управлением и влетел на своем автомобиле в отбойник. После этого транспортное средство перевернулось. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.