Чиновника в России впервые будут судить по делу о смерти людей при нападении собак

Впервые в России в суде рассмотрят уголовное дело против чиновника после нападения бродячих на людей со смертельным исходом. Экс-руководитель «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» в Красноярске обвиняют в халатности.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска „Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства“», — сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакассии.

В России впервые дойдет до суда возбужденное против чиновника уголовное дело о нападении и причинении смерти бродячими собаками, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В начале прошлого года в Красноярске участились нападения бродячих собак на людей в различных районах города. В феврале этого же года в Кировском районе нашли тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов.

По версии следствия, обвиняемый относился к службе небрежно в период с октября 2019 года по февраль 2020 года. В результате количество бездомных собак увеличилось. От нападения пострадали два человека, среди которых ребенок, а четверо погибли.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время дело направят в суд.

Как сообщило РИА «Новости», это первое дело, связанное с халатностью чиновника, повлекшей смерть людей из-за нападения собак.