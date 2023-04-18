Происшествия 18 апреля 2023, 10:56 Чиновника из Оренбурга задержали за халатность после смертельного нападения собак на ребенка Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали за халатность при нападении собак на ребенка Пресс-служба Следственного комитета

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По делу о смертельном нападении собак на мальчика задержали начальника управления ЖКХ Оренбурга. Ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщило Следственное управление СКР по Оренбургской области.

Следователи провели обыски и изъяли документацию в городском управлении ЖКХ и автономной некоммерческой организации «Мы нашли вам друга». В качестве свидетелей допросили главу администрации и его первого заместителя, а затем задержали начальника управления ЖКХ Оренбурга. Ему предъявили обвинение и внесли в суд ходатайство об аресте.

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Материалы уголовного дела передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления и доложили о результатах в центральный аппарат Следкома.

Тело мальчика с рвано-укушенными ранами нашли 16 апреля рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. Он гулял неподалеку, когда напали собаки. От полученных ран ребенок скончался на месте. Это не первое громкое нападение собак в Оренбургской области — в 2020 году они покусали мальчика из города Шарлык, а до этого — общественника на проспекте Победы в столице региона.