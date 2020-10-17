Чиновника из Ленобласти задержали за мошенничество на сумму 700 млн рублей

В Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района. У правоохранителей есть повод полагать, что он участвовал в мошеннических схемах.

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова задержали по делу о мошенничестве по предварительному сговору, сообщили «360» в Следственном комитете по региону.

Следователи установили, что Орлов с сообщниками обманывал подчиненных, использовал поддельные документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах по капитальному ремонту зданий. По мнению СК, он это делал, чтобы переводить деньги из районного бюджета на счета подконтрольных организаций. Всего Орлов причинил ущерб на сумму более 700 миллионов рублей. Похищенные деньги они вместе с сообщниками распределили между собой. По данным сайта Znak, похищенная сумма равноценна бюджету Выборга на 2020 год.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, он задержан.

Мошенническая история также произошла в Петербурге. Там задержали полицейского, который подозревается в получении взятки. Деньги предназначались, чтобы замять уголовное дело, а речь шла о трех миллионах рублей, передает сайт «Невские Новости».