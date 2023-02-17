Эксклюзив 17 февраля 2023, 00:32 «Чинили сантехнику кое-как». Пенсионерка заживо сварилась в кипятке в Петербурге Блокадница заживо сварилась в кипятке в квартире в Петербурге РИА «Новости»

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Пенсионерка заживо сварилась в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели 94-летней женщины. В беседе с «360» сосед погибшей рассказал, что у нее часто ломалась сантехника.

Тело пенсионерки нашли 15 февраля. По словам жильцов многоэтажного дома, который находится улице Штурманская, пожилая женщина проживала одна. Из квартиры она выходила очень редко. Один из соседей отметил, что погибшая ходила очень плохо в силу преклонного возраста.

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«В ее квартире все время были проблемы с сантехникой. Зинаида Владимировна постоянно вызывала специалистов, а те кое-как чинили. Вчера сосед рассказал, что она заливает его квартиру. В итоге, выяснилась вот такая ситуация», — добавил он.

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Сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру блокадницы после того, как в коммунальные службы поступила заявка о протечке горячей воды.

Оказалось, что в ванной комнате сломался смеситель. По предварительной версии, когда его вырвало, пенсионерка не смогла быстро встать. В результате она получила сильные ожоги и скончалась.

Некоторые жильцы дома, где проживала пострадавшая, также пожаловались «360» на частые проблемы с водой. По их словам, в квартирах очень часто отключают воду. Также иногда в кране вместо холодной воды может течь горячая. Жалобы в ЖКХ ни к чему не привели — проблемы так и остались нерешенными.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жительницы Санкт-Петербурга. Точная причина смерти блокадницы станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.