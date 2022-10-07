Chevrolet загорелся в Петербурге | 360°

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Chevrolet загорелся в Петербурге

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Пожар произошел на Технической улице в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 6 октября. Там загорелся автомобиль Chevrolet. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о возгорании поступила 03:50, автомобиль вспыхнул неподалеку от дома № 142.

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Машина почти полностью сгорела. К ликвидации возгорания привлекли 10 человек личного состава. Потушить пламя удалось 04:12. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

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