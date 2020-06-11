Chevrolet врезался в трал с экскаватором в Петербурге

ЧП случилось утром 11 июня. Экскаватор двигался по главной дороге, в него врезалась легковушка. От удара у иномарки разбились передние фары и помялся капот.

На место происшествия приехала машина скорой помощи. О состоянии водителя Chevrolet пока ничего не известно.

Из-за ДТП затруднен проезд на дороге.