11 июня 2020, 11:36
Chevrolet врезался в трал с экскаватором в Петербурге
Chevrolet влетел в трал с экскаватором на пересечении проспектов Суздальского и Художников в Санкт-Петербурге. Информация появилась во «ВКонтакте», сообщило информационное агентство «Невские новости».
ЧП случилось утром 11 июня. Экскаватор двигался по главной дороге, в него врезалась легковушка. От удара у иномарки разбились передние фары и помялся капот.
На место происшествия приехала машина скорой помощи. О состоянии водителя Chevrolet пока ничего не известно.
Из-за ДТП затруднен проезд на дороге.