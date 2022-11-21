Происшествия 21 ноября 2022, 09:12 Четырнадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае Красноярский Минздрав сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом Госавтоинспекция Красноярского края

Читать 360tv в

Число пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае выросло до 14 человек. Об этом в региональном Минздраве сообщили РИА «Новости».

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края Фото: Госавтоинспекция Красноярского края Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

«За помощью обратились 14 человек», — сказала представитель ведомства.

Реклама

По ее словам, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Реклама

В Госавтоинспекции Красноярского края сообщили, что ДТП произошло на 333-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны. Водитель автобуса, который следовал из Красноярска в Богучаны, хотел объехать автомобиль Chevrolet Niva, но не справился с управлением.

«Автобус съехал съезд в кювет и опрокинулся», — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что изначально за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса. Всего в салоне находились 36 человек. На место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции Богучанского района для выяснения всех обстоятельств аварии.