21 ноября 2022, 09:12
Четырнадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае
Красноярский Минздрав сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом
Число пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае выросло до 14 человек. Об этом в региональном Минздраве сообщили РИА «Новости».
«За помощью обратились 14 человек», — сказала представитель ведомства.
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По ее словам, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
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В Госавтоинспекции Красноярского края сообщили, что ДТП произошло на 333-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны. Водитель автобуса, который следовал из Красноярска в Богучаны, хотел объехать автомобиль Chevrolet Niva, но не справился с управлением.
«Автобус съехал съезд в кювет и опрокинулся», — уточнили в ведомстве.
В ГИБДД отметили, что изначально за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса. Всего в салоне находились 36 человек. На место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции Богучанского района для выяснения всех обстоятельств аварии.
ДТП
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