Четыреста человек эвакуировали в Польше из здания суда из-за странной посылки

Решение об эвакуации людей было принято после того, как в одной из посылок был найден белый порошок неизвестного происхождения и письма с угрозами.

К зданию суда прибыли 15 пожарных бригад — около 40 спасателей. Дороги, прилегающие к зданию, были заблокированы на несколько часов. Здание осмотрели эксперты-химики. Результаты экспертизы показали, что порошок был обыкновенной мукой.