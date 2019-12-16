16 декабря 2019, 23:50
Четыреста человек эвакуировали в Польше из здания суда из-за странной посылки
В польском городе Катовице около четырехсот человек были эвакуированы из здания Окружного суда, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на польские СМИ.
Решение об эвакуации людей было принято после того, как в одной из посылок был найден белый порошок неизвестного происхождения и письма с угрозами.
К зданию суда прибыли 15 пожарных бригад — около 40 спасателей. Дороги, прилегающие к зданию, были заблокированы на несколько часов. Здание осмотрели эксперты-химики. Результаты экспертизы показали, что порошок был обыкновенной мукой.