26 октября 2020, 20:24
Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии в Новосибирской области
В Новосибирской области случилось ДТП с участием легкового авто, в результате которого пострадал четырехмесячный ребенок. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, авария произошла накануне на 1245-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Женщина за рулем иномарки Mazda врезалась в полуприцеп, который находился в составе автопоезда.
В результате столкновения пострадал маленький ребенок, лежавший в автолюльке в салоне легковушки. Его доставили в больницу с травмой головы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.