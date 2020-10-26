Четырехмесячный ребенок пострадал в аварии в Новосибирской области

По данным издания, авария произошла накануне на 1245-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Женщина за рулем иномарки Mazda врезалась в полуприцеп, который находился в составе автопоезда.

В результате столкновения пострадал маленький ребенок, лежавший в автолюльке в салоне легковушки. Его доставили в больницу с травмой головы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.