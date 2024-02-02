Происшествия 02 февраля 2024, 12:19 Четырехлетнюю мумию мужчины обнаружили в Ленинградской области Пролежавшую в доме четыре года мумию нашли в Ленинградской области РИА «Новости»

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В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Ведомство по факту ЧП начало доследственную проверку. По предварительной информации, мумифицированным телом является мужчина 1974 года рождения.

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«Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила видимых признаков насильственной смерти. Предположительно, она наступила около четырех лет назад», — заявили в СК.

По результатам проверочных мероприятий и установления причин и условий произошедшего Следственный комитет примет процессуальное решение.

В Москве обнаружили мумифицированное тело дочери советского инженера Кирилла Курьяновского. Тело 70-летней женщины пролежало около трех месяцев, предварительной причиной смерти стала остановка сердца.