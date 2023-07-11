Происшествия 11 июля 2023, 04:06 Четырехлетняя девочка умерла в больнице на Ставрополье СК: проверку организовали после смерти четырехлетней девочки в больнице на Ставрополье РИА «Новости»

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Следственный комитет начал проверку в Ставропольском крае после смерти четырехлетней девочки в одной из районных больниц. Ребенка с заболеванием привезли в медучреждение, где через короткое время он умер, сказано в сообщении ведомства.

О смерти малолетней девочки стало известно из СМИ.

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«По данному факту в территориальном следственном отделе организована проверка», — проинформировало региональное управление СКР.

К выяснению обстоятельств случившегося подключилась прокуратура Промышленного района Ставрополя. Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В ходе мероприятия прокуроры оценят соблюдение требований закона в сфере охраны здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области в ночь с 9 на 10 июля пропал 11-летний мальчик. Его тело, придавленное плитой, нашли позже в одном из заброшенных зданий.