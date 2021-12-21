Четырехлетняя девочка на протяжении трех дней находилась в квартире с мертвой матерью в Каменке Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тревогу забили коллеги женщины после того, когда она перестала появляться на работе, а также отвечать на звонки. На месте происшествия полицейские услышали плачь ребенка из-за двери. Из квартиры девочку вызволяли через окно. Сейчас ее доставили в больницу. Там с девочкой будут работать психологи.

Информации о причине смерти 40-летней женщины не поступало. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Соседи характеризуют семью как положительную.