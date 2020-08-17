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    17 августа 2020, 16:23

    Четырехлетняя девочка скончалась после ДТП в Башкирии

    Анастасия Кременчугская

    В Башкирии четырехлетняя девочка скончалась после аварии, которую устроил пьяный водитель. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Авария произошла 16 августа на 72-м километре трассы Уфа - Оренбург. Водитель отечественного автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел в иномарку, после чего столкнулся с еще одной машиной с встречной полосы.

    В результате ДТП водитель отечественной машины, а также водитель автомобиля со встречной полосы и его пассажиры получили травмы. В реанимации скончалась четырехлетняя девочка, находящаяся в последнем авто.

    Новости SMI.FM