Четырехлетняя девочка скончалась после ДТП в Башкирии

Авария произошла 16 августа на 72-м километре трассы Уфа - Оренбург. Водитель отечественного автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел в иномарку, после чего столкнулся с еще одной машиной с встречной полосы.

В результате ДТП водитель отечественной машины, а также водитель автомобиля со встречной полосы и его пассажиры получили травмы. В реанимации скончалась четырехлетняя девочка, находящаяся в последнем авто.