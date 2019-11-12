  • Четырехлетняя девочка самостоятельно ушла из детсада в Хабаровске

    12 ноября 2019, 15:13

    Артур Блянихов

    В Хабаровске четырехлетняя девочка самостоятельно ушла из детсада. Ее нашли прохожие, передает «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным издания, с девочкой ничего не случилось. Она не пострадала. Произошедшее привлекло внимание правоохранителей. Они проводят проверку, дабы оценить действия сотрудников и руководства детсада.

    «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе ведомства.