Четырехлетняя девочка самостоятельно ушла из детсада в Хабаровске

По данным издания, с девочкой ничего не случилось. Она не пострадала. Произошедшее привлекло внимание правоохранителей. Они проводят проверку, дабы оценить действия сотрудников и руководства детсада.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе ведомства.