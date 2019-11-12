Четырехлетняя девочка самостоятельно ушла из детсада в Хабаровске
В Хабаровске четырехлетняя девочка самостоятельно ушла из детсада. Ее нашли прохожие, передает «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, с девочкой ничего не случилось. Она не пострадала. Произошедшее привлекло внимание правоохранителей. Они проводят проверку, дабы оценить действия сотрудников и руководства детсада.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе ведомства.