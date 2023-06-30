30 июня 2023, 04:33
Четырехлетняя девочка погибла при падении из окна в Благовещенске
СК РФ по Амурской области: четырехлетняя девочка погибла при падении из окна шестого этажа
В Благовещенске Амурской области при падении из окна шестого этажа насмерть разбилась четырехлетняя девочка. О произошедшем в Telegram-канале сообщило региональное управление СК РФ.
«Вечером 29 июня 2023 года из окна шестого этажа многоквартирного жилого дома в городе Благовещенске выпала четырехлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался», — заявили в ведомстве.
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По предварительной информации, ребенок остался без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна. Родители находились в другой комнате.
Следствие организовало доследственную проверку, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела. В обстоятельствах произошедшего разбирается городская прокуратура.
Ранее ребенок выпал из машины на ходу в Чите. Мать думала, что сына украли, но полицейские установили, что мальчик выпал из авто.
Дети
Следственный комитет России
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