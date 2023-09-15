Происшествия 15 сентября 2023, 19:32 Четырехлетняя девочка лишилась пальцев из-за эскалатора в ТЦ Реутова Shot: ребенку ампутировали пальцы после зажатия на эскалаторе в ТЦ Реутова РИА «Новости»

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Падение на эскалаторе в торговом центре «Шоколад» в городском округе Реутов закончилось для четырехлетней девочки серьезной операцией. Как сообщил Telegram-канал Shot, левая рука ребенка застряла между движущихся ступеней.

Родители аккуратно достали дочь из продолжающего движение эскалатора и тут же вызвали скорую.

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Врачи больницы, куда доставили ребенка, заявили, что три пальца спасти уже не удастся, так как они получили серьезные повреждения. В результате они провели операцию по ампутации.

В пресс-службе подмосковного главка МВД «360» сообщили, что ребенок 2019 года рождения получил травмы в Реутове в минувший четверг, 14 сентября. По данному факту правоохранители проводят проверку.