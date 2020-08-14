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    14 августа 2020, 20:19

    Четырехлетний ребенок захлебнулся в бассейне в Турции

    Алена Макаренко

    Четырехлетний ребенок захлебнулся во время купания в бассейне в курортном городе Османие в Турции. Об этом сообщил портал Haberturk.

    Медики боролись за жизнь мальчика четыре дня, но спасти его не удалось.

    ЧП случилось днем 9 августа в Османие, где отдыхала семья с двумя маленькими детьми. После игры в номере отеля дети отправились в бассейн искупаться. Вскоре родители увидели, что один из юных туристов находится в воде и не подает признаков жизни.

    На место приехали врачи и госпитализировали захлебнувшегося мальчика. После четырех дней в реанимации ребенок скончался, написала «Политика Сегодня».

    Официальную причину смерти объявят после изучения результатов экспертиз и установления всех деталей случившегося.

    Новости SMI.FM