Четырехлетний ребенок захлебнулся в бассейне в Турции

Медики боролись за жизнь мальчика четыре дня, но спасти его не удалось.

ЧП случилось днем 9 августа в Османие, где отдыхала семья с двумя маленькими детьми. После игры в номере отеля дети отправились в бассейн искупаться. Вскоре родители увидели, что один из юных туристов находится в воде и не подает признаков жизни.

На место приехали врачи и госпитализировали захлебнувшегося мальчика. После четырех дней в реанимации ребенок скончался, написала «Политика Сегодня».

Официальную причину смерти объявят после изучения результатов экспертиз и установления всех деталей случившегося.