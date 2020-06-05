05 июня 2020, 17:58
Четырехлетний ребенок выпал из окна в Уфе
4 июня в Демском районе столицы Республики Башкортостан четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа частного дома.
Инцидент произошел из-за москитной сетки. Ребенок играл у открытого окна, облокотился на сетку, подумав, что это ограждение. Мальчик остался жив, но получил травмы. Его госпитализировали.