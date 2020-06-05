Четырехлетний ребенок выпал из окна в Уфе

По данным Управления гражданской защиты Уфы, четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа частного дома.

Инцидент произошел из-за москитной сетки. Ребенок играл у открытого окна, облокотился на сетку, подумав, что это ограждение. Мальчик остался жив, но получил травмы. Его госпитализировали.