Происшествия 29 мая 2023, 15:57 Четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Красноярском крае

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Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже жилого дома в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, родители мальчика находились в квартире. Его мать укладывала спать младшего ребенка, отец лег отдохнуть в другой комнате. Оставшись без присмотра, мальчик подставил к окну табуретку, после чего выпал.

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Отмечается, что с разными травмами пострадавшего доставили в больницу.