Четырехлетний ребенок выпал из окна на Урале

В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

По данным издания, в квартире с ребенком находились еще двое детей. Правоохранители установили, что утром родители ушли на работу и оставили детей одних дома. За младшим ребенком должны были приглядывать старшие. Четырехлетний мальчик выпал из окна и получил множественные травмы. Его доставили в больницу.