Происшествия 18 августа 2023, 11:43 Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома на юго-западе Москвы Прокуратура Москвы: четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры дома на Зюзинской улице Пресс-служба прокуратуры Москвы

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На северо-западе Москвы из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Зюзинской улице выпала девочка. Она оперлась на москитную сетку и не удержалась. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры России.

По данным ведомства, ребенок остался без присмотра в комнате. Девочка вылезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Конструкция не выдержала и выпала из рамы вместе с ребенком. На момент происшествия в квартире находились бабушка и дедушка пострадавшей.

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«Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

В ведомстве еще раз напомнили, что москитная сетка не защищает детей от падений из окон. Ребенка нельзя оставлять без присмотра.

Ранее стало известно, что маленький ребенок упал с пятого этажа дома в Новой Москве.