Происшествия 18 сентября 2023, 16:14 Четырехлетний ребенок сильно пострадал в результате пожара в Иванове

Читать 360tv в

Пожар, в котором пострадал четырехлетний ребенок, произошел накануне на проспекте Ленина в Иванове. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из горящего дома 17 человек. Один ребенок получил ожоги первой и второй степени, а у четырехлетнего малыша обожжено 35% поверхности тела. Пострадавших доставили в детскую клиническую больницу.