Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на дороге Кургана

Четырехлетний ребенок пострадал в аварии, которая произошла на перекрестке улиц Свердлова и Пушкина в Кургане, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Уточняется, что водитель Renault Logan не уступил дорогу автомобилю Lada Priora, который двигался по встречному направлению. Во второй машине ехал четырехлетний мальчик. После столкновения он получил легкие травмы. «Автомобилем Renault Logan управлял 72-летний мужчина», — уточнили в пресс-службе ГИБДД. В настоящий момент выясняются детали произошедшего.