Четырехлетний ребенок попал в больницу в Чехове после семейного скандала. По предварительным данным, ребенок мог пострадать от рук матери. В случившемся разбираются прокуратура и ГУ МВД Московской области.

В полиции рассказали, что получили сообщение о семейной ссоре в квартире дома на Южной улице в Чехове 12 февраля. Во время выезда правоохранители выяснили, что конфликт произошел между женщиной 1993 года рождения и ее любовником.

Всего у молодой матери есть трое детей 2017, 2020 и 2021 годов рождения. В полицию на нее пожаловался сожитель. При проверке полицейские обратили внимание, что у четырехлетнего ребенка есть телесные повреждения. На место вызвали скорую, медики доставили его в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД обратили внимание, что мать ребенка раньше привлекалась к административной ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей, ее поставили на профилактический учет. Все обстоятельства случившегося продолжают выяснять правоохранители.

Проверку также начала Чеховская городская прокуратура. Сотрудники дадут оценку исполнению требований закона о несовершеннолетних, а также работе уполномоченных органов.