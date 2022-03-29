29 марта 2022, 02:46
Четырехлетний ребенок получил травмы после падения с крыши магазина в Волгограде
В Волгограде четырехлетнего ребенка увезла «скорая» после падения с крыши магазина.
Как сообщает novostivolgograda.ru, ситуация произошла на улице Набережная Волжской флотилии. По предположению очевидцев, оставшийся без присмотра взрослых малыш выпал из окна на крышу магазина, а уже оттуда скатился по навесу на землю.
«Скорая» увезла мальчика с тяжелыми травмами в больницу № 7.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.