06 марта 2023, 16:54
Четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер в Иркутской области
СК России по Иркутской области: четырехлетний ребенок умер, запутавшись в бельевой веревке
Следственный отдел по Иркутскому району СУ СК России возбудил уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка, который запутался в бельевой веревке и умер. Об этом сообщили в региональном СК.
«По версии следствия, вечером 3 марта в селе Урик Иркутского района Иркутской области 12-летним братом обнаружено тело четырехлетнего ребенка, который запутался в бельевой веревке и передавил сонную артерию», — говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, начали допрос свидетелей, выясняют условия жизни и воспитания детей.
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Ранее стало известно о гибели четырехлетнего мальчика из Ачинска в Красноярском крае. Ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, однако мать и бабушка не сразу обратились за помощью к врачам и лечили его на дому. Спустя пять дней мальчик умер от ожогов. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют причины происшествия.
Дети
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Следственный комитет России
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