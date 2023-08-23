Происшествия 23 августа 2023, 04:48 Четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Астрахани СК: четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Астрахани

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Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, ребенок утонул в бассейне недалеко от развлекательного комплекса «Парк Планета». Несовершеннолетний был на территории парка с сестрами, братом и матерью. В момент, когда за мальчиком не смотрели, он скатился с горки в бассейн.

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Посетители парка увидели малолетнего ребенка под водой и быстро вытащили его. На место прибыли медицинские работники и стали экстренно реанимировать несовершеннолетнего. Спасти мальчика не удалось.

Сейчас в аквапарке работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливают. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Ранее трехлетний ребенок утонул на территории гостиницы в Калининградской области. Он упал в декоративный водоем, непредназначенный для купания.