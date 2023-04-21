Происшествия 21 апреля 2023, 17:58 Четырехлетний мальчик попал под колеса иномарки в Петербурге

Читать 360tv в

Легковой автомобиль сбил четырехлетнего мальчика на Ленинском проспекте в Санкт-Петербургае. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки сбила ребенка, когда тот переходил дорогу запрещённом месте в сопровождении отца. С различными травмами мальчика доставили в больницу.

Реклама

Отмечается, что по факту аварии специалисты проводят проверку.