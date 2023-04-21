21 апреля 2023, 17:58
Четырехлетний мальчик попал под колеса иномарки в Петербурге
Легковой автомобиль сбил четырехлетнего мальчика на Ленинском проспекте в Санкт-Петербургае. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки сбила ребенка, когда тот переходил дорогу запрещённом месте в сопровождении отца. С различными травмами мальчика доставили в больницу.
Реклама
Отмечается, что по факту аварии специалисты проводят проверку.
Санкт-Петербург
ДТП
Реклама
Реклама