Происшествия 19 ноября 2023, 00:07 Четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком в Саратове Shot: в Саратове ребенок погиб, запутавшись в шнурке при игре с котенком Unsplash

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В Саратове четырехлетний мальчик скончался во время игры с котенком, он запутался в шнурке от брюк и задохнулся. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

За внуком приглядывала бабушка, но в какой-то момент занялась своими делами и недоглядела за ребенком. Мальчик играл с котенком шнурком, привязанным к двери. Ребенок запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.

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Пенсионерка вызвала скорую, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть внука. Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

В Ачинске в реке Мазулька обнаружили тело 12-летнего мальчика, который пропал два дня назад. Следователи заподозрили в убийстве его друга-ровесника, также проверяют его отчима.