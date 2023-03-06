Происшествия 06 марта 2023, 09:35 Четырехлетний мальчик из Ачинска обварился кипятком и умер СК: 4-летний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и умер от ожогов через 5 дней Пресс-служба Следственного комитета

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Четырехлетний мальчик из Ачинска в Красноярском крае опрокинул на себя чайник с кипятком и через пять дней умер от ожогов. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

По данным следствия, все случилось в квартире бабушки ребенка 1 марта. Малыш получил обширные термические ожоги. Однако мать и бабушка не стали обращаться к врачам и лечили его дома сами. Сегодня утром, 6 марта, мальчик умер.

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Следственный отдел по Ачинскому району возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на два года. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Подобная ситуация произошла в Ханты-Мансийском автономном округе в 2018 году. Девочка потянула на себя ящик стола, на котором стоял чайник с кипятком, а мать мыла посуду и не успела отреагировать. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, малышка скончалась через несколько дней.