Происшествия 10 февраля 2023, 18:27 Четырех жителей Таганрога задержали по подозрению в ограблении магазинов

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Сотрудники полиции задержали четырех жителей Таганрога, которые подозреваются в ограблении нескольких магазинов. Злоумышленники угрожали продавцам игрушечным пистолетом, сообщило РИА «Новости».

По данным «Общественной службы новостей», молодой человек ворвался в магазин и стал требовать деньги, угрожая продавщице пистолетом.

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Позже сотрудники ДПС на одной из улиц города заметили автомобиль, в котором находилась предполагаемая банда из четырех человек. Отмечается, что женщина приходила в магазин и разведывала обстановку, после чего туда заходили мужчины и совершали ограбление.

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