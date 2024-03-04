Происшествия 04 марта 2024, 19:08 Четырех жителей Петербурга задержали за производство подпольного алкоголя

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали четырех местных жителей, которые организовали производство контрафактного алкоголя в Ломоносове. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.

Задержанные занимались незаконной деятельностью в арендованном помещении на улице Черникова. Во время обысков правоохранители изъяли у них свыше 10 тысяч литров подпольного алкоголя.

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Отмечается, что против местных жителей возбудили уголовное дело.