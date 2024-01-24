24 января 2024, 18:03
Четырех жителей Нижегородской области задержали за организацию азартных игр
Сотрудники полиции Нижегородской области задержали четырех местных жителей, которые подозреваются в организации азартных игр под видом букмекерских контор. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, нижегородцы объединились в группировку в 2020 году. Они организовали нелегальные азартные игры онлайн и в заведениях Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска.
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Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли специальное оборудование и более 4,4 миллиона рублей.
Полиция
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