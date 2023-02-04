04 февраля 2023, 16:29
Четырех планировавших госпереворот «граждан СССР» задержали в Хабаровске
Telegram-канал «112»: в Хабаровске задержали 4 граждан СССР, запланировавших госпереворот
Четырех человек, которые называли себя гражданами СССР, задержали в Хабаровске по делу о подготовке госпереворота. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Фигуранты в соцсетях вербовали военнослужащих для свержения власти. Они отрицали распад Советского Союза и подписание Беловежских соглашений.
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В августе 2022 года Минюст внес организацию «Граждане СССР»* в список экстремистских. Состояли ли в ней задержанные в Хабаровске, неизвестно.
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Последователи организации считают, что Советский Союз официально продолжает существовать, а в России якобы до сих пор действуют советские законы и правила.
Политолог и журналист Александр Сайгин отмечал, что членов организации объединяет стремление спрятаться от существующей реальности.
*«СССР», «Граждане СССР» — экстремистская организация, запрещена в России.
СССР
Экстремизм
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